梅西归队首战就进球 法甲PSG击败翁热

（法新社巴黎11日电） 梅西（Lionel Messi）率阿根廷在卡达世界杯足球赛夺冠后放长假，今天复出首战就有进球，率巴黎圣日耳曼在法甲赛场2比0击败翁热（Angers）。

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梅西去年12月18日在世足冠军战率阿根廷于PK大战击败法国，但在法甲结束赛季为世足的休兵后，梅西却错过复赛以来巴黎圣日耳曼头3场比赛，一周前才归队展开训练，为这场迎战目前垫底的翁热做准备。

巴黎圣日耳曼今天赢球后，与第2名朗斯（Lens）之间积分差拉开为6分。

重返先发阵线者除梅西还有巴西球星内马尔（Neymar），他因禁赛与治疗世足期间所受踝伤而缺席球队最近两场比赛。

巴黎圣日耳曼的法国球星姆巴佩（Kylian Mbappe）则因法甲复赛后旋即出场，这场获得休息机会未上阵，改由伊基泰克（Hugo Ekitike）顶上先发，他也把握机会在第5分钟就破门帮球队先驰得点，梅西第72分钟进球让圣日耳曼锁定胜利。

姆巴佩预计15日作客勒恩（Rennes）时归队，料将与梅西同时上场，届时世足决赛分属两军的最强前锋有望在圣日耳曼再次合体。

© 2023 AFP