夏奇拉新歌呛爆旧爱 点燃社媒讨论热度

（法新社波哥大12日电） 哥伦比亚籍流行音乐天后夏奇拉（Shakira）释出一首新歌，因歌词内容再度向旧爱、退役西班牙足球球星皮克（Gerard Pique）开呛，引起社群媒体轰动。

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45岁的夏奇拉在新曲里毫不保留地狂喷35岁的前男伴皮克，自然也没放过皮克26岁的助理新欢奇雅（Clara Chia）。

夏奇拉在歌词唱道：「健身那么勤，记得也锻炼锻炼你的脑袋」「你把法拉利换成雷诺Twingo、把劳力士换成卡西欧」。

「就算你哭着求我，我也不会回到你身边..你高攀不上我，这也是为何你会物以类聚」「你离我而去..留给我的是媒体登门跟债务上门。你以为伤害得了我，其实只是让我更坚强，女性不再哭泣，她们会算帐」。

除歌词意涵针对性十足，夏奇拉索性在歌词里使用一些带有Pique与Clara的字词。

这是两人去年6月宣布分手后，夏奇拉第3首内容涉及双方离异的歌曲。

夏奇拉与皮克在一起超过10年，始终没有成婚。两人生下2个儿子，分别是9岁的米兰（Milan）与7岁的萨沙（Sasha）。

拥有3亿美元财产的夏奇拉并未分产给皮克；其实皮克去年11月结束辉煌的18年职业足球选手生涯后，荷包雄厚到足以从事好几个上百万欧元的商业投资。

夏奇拉一直想与两个儿子重新搬回美国迈阿密定居，但目前受制于需在西班牙出庭，处理被控诈欺的逃税官司。

© 2023 AFP