字母哥缺阵公鹿吞败 热火文森得分创生涯新高

（法新社迈阿密12日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缺阵下，终场以102比108败给迈阿密热火。

广告 继续浏览后续

热火的文森（Gabe Vincent）整场拿下生涯新高28分，队友阿德巴约（Bam Adebayo）抢下24分、12篮板，巴特勒（Jimmy Butler）挹注17分、11篮板。

公鹿第2节一度领先15分，但热火在上半场打完追平比数。

热火第4节一开始打出7比0领先，最后阶段都没有落后。

两队今天都缺乏人手。

热火球星劳瑞（Kyle Lowry）、赫洛（Tyler Herro）和马丁（Caleb Martin）都没出赛。公鹿的安特托昆博、艾伦（Grayson Allen）、密道顿（Khris Middleton）、伊巴卡（Serge Ibaka）及殷格斯（Joe Ingles）也都没上场。

公鹿得分最高是哈勒戴（Jrue Holiday）的24分，外加11助攻。

队友卡特（Jevon Carter）则拿下18分，沃拉（Jordan Nwora）16分，葛林（AJ Green）和波蒂斯（Bobby Portis）各拿15分和12分。

© 2023 AFP