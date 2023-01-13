NBA明星赛球迷第2轮投票 詹姆斯得票数仍居第1

（法新社纽约12日电） 洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James），在美国职篮NBA今天公布明星赛第2轮球迷投票的统计资料中，仍是得票数高居第1的球员。

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本季NBA的明星赛将于2月19日在犹他州的盐湖城进行，詹姆斯很有可能追上贾霸（Kareem Abdul-Jabbar），成为史上第2位生涯19次入选明星赛的球员。

根据最新得票统计，詹姆斯获得482万5229票，目前是西区得票最多的球员，极有可能连6季成为西区明星队的队长。

根据NBA明星赛现行的规则，东、西区得票数最高的球员将分别担任两队的队长，因此詹姆斯带领的球队，将可能再次对决由杜兰特（Kevin Durant）担任队长的队伍。布鲁克林篮网球星杜兰特，目前拿下450万9238票在东区位居第1，即便他因右膝韧带扭伤预料约1个月无法上阵。

东、西区得票数前3高的前场球员，和前2高的后卫，将会被列在先发阵容候选名单。而东、西两区得票数最高者，将担任队长一职，并从先发球员候选名单中挑人组队。

西区前场球员得票前3高者，除詹姆斯和他的队友戴维斯（AnthonyDavis）外，还有得票次多的丹佛金块球星约基奇（Nikola Jokic）。

东区前场球员得票最多的是杜兰特，但密尔瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）以446万7306票紧追在后，而波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）超越费城76人的恩比德（Joel Embiid）站上第3。

西区后卫中，以金州勇士柯瑞（Stephen Curry）得票390万1808票最多，排第2的是达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）。

东区后卫群以篮网厄文（Kyrie Irving）得票排第1，排在他之后的是克里夫兰骑士的密契尔（Donovan Mitchell）。

© 2023 AFP