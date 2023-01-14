马刺惨遭勇士痛宰 主场观众数刷新NBA纪录

（法新社德州圣安东尼奥13日电） 美国职篮NBA圣安东尼奥马刺今天回到旧主场阿拉莫体育馆（Alamodome）出战金州勇士，现场6万8323人观赛，创下NBA纪录，不过最后勇士以144比113胜出。

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卫冕军勇士的替补球员表现亮眼，后卫普尔（Jordan Poole）从板凳出发，拿下全场最高25分，迪文森索（Donte DiVincenzo）也挹注22分。

他们不是吸引大批喧闹观众进场的焦点，但这并不重要，球迷们赞扬两支球队的表现，欢庆进场观众人数打破纪录。

马刺1993年到2002年将阿拉莫体育馆作为主场球馆，后来搬到AT&T中心（AT&T Center）。

为庆祝成军50周年，马刺今天返回阿拉莫体育馆比赛，吸引6万8323人进场，打破1998年3月27日芝加哥公牛巨星乔丹（Michael Jordan）率队作客亚特兰大老鹰主场时缔造的6万2046人进场纪录，成为NBA史上最多人进场观战的例行赛。

马刺老球迷很高兴有机会回到阿拉莫体育馆，但也有很多观众是专程来看勇士球星柯瑞（Stephen Curry）和他的队友。

勇士今天有8名球员得分达两位数，包括柯瑞12投6中，拿下15分；汤普森（Klay Thompson）和魏金斯（Andrew Wiggins）都得16分。

马刺则有5人得分达双位数，最高分是琼斯（Tre Jones）21分。

© 2023 AFP