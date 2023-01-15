文森攻27分 热火收对公鹿2连胜

（法新社迈阿密14日电） 美国职篮NBA迈阿密热火今天迎战少了安特托昆博的密尔瓦基公鹿，在文森攻下全场最高27分的情况下，以111比95赢球，收下对战2连胜。

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热火此役对上公鹿几乎一路领先，最后收下3连胜，他们目前战绩24胜20败，暂居东区第7。

热火今天5人得分达两位数，除了文森（Gabe Vincent），阿德巴约（Bam Adebayo）有20分13篮板的双十成绩，从板凳出发的欧拉迪波（Victor Oladipo）也贡献20分，巴特勒（Jimmy Butler）打了近27分钟，进帐16分。

文森是来自奈及利亚的国际球员，他在2018年的选秀会中落选，但后来与热火签约进到NBA，本月12日对上公鹿的比赛他也攻下28分。

文森赛后告诉美国广播公司（ABC）说：「就是继续努力前进而已，这是条漫长之路，非进入NBA的传统道路。」

他称赞队友说：「队友让我有空档，而我终于投进了一些球，那向来有点帮助。」

热火曾于2020年闯进总冠军赛，最终败给洛杉矶湖人；上季则是打进东区冠军赛，但在力战7场比赛后，不敌波士顿塞尔蒂克。

文森今天同时提到，加强防守对于热火下半季的成绩将极为重要。

公鹿在少了安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、密道顿（Khris Middleton）的情况下，在进攻端很难给热火压力。

生涯两度获选为年度最有价值球员（MVP）的安特托昆博，今天因膝伤不克出赛。

公鹿全队6人得分达两位数，其中以波蒂斯（Bobby Portis）拿下15分最多，哈勒戴（Jrue Holiday）有12分10助攻的表现。

© 2023 AFP