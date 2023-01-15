澳网将登场 纳达尔寻求卫冕首战面临劲敌

（法新社墨尔本15日电） 西班牙「蛮牛」纳达尔将在澳洲网球公开赛寻求卫冕，但首战就要遭遇英国新星德瑞波的强力挑战。

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波兰的斯威雅蒂（Iga Swiatek）想挑战生涯首座澳网女单冠军，同样也非易事。

今年的第一场大满贯赛事将在墨尔本球场（Melbourne Park）开打，巴蒂（Ashleigh Barty）去年在女子单打抢下冠军后突然宣布退休，因此今年的澳网确定将有新的女单冠军得主。

包括今年的前两战，36岁的纳达尔（Rafael Nadal）最近7场比赛输了6场，接下来他将在澳网对上状况极佳的德瑞波（Jack Draper），届时恐将是场苦战。

名列大会男单头号种子、生涯拿下22座大满贯冠军的纳达尔说：「这大概是我被列为种子选手以来，最难打的一场首轮赛事。他（指德瑞波）年轻、有力量、世界排名攀升的速度也非常地快，真的是打得很好。」

进步神速的德瑞波年仅21岁，他称尽管纳达尔是自己的偶像，但他不会被吓倒。

德瑞波说：「我想去参加（澳网）并展现竞争力，希望能好好发挥，且当然也想赢得那场比赛，所以那就是我的计画。」

纳达尔去年与俄罗斯选手梅迪维夫（Daniil Medvedev）大战5盘才拿下冠军，拿下2009年以后的第1座澳网冠军。

生涯9次在澳网夺冠的塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic），2022年因为违反澳洲有关COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的接种规定而被驱逐出境，无法出赛。今年他重回澳网，是夺冠大热门。

35岁的乔科维奇不仅要挑战生涯第10座澳网冠军，也要力拚追平纳达尔纪录的生涯第22座大满贯冠军，还想夺回世界排名第一的位置，而他这次澳网的首战，将是在17日对上西班牙好手巴埃纳（Roberto Carballes Baena）的比赛。

根据世界职业网球协会（ATP）的资料，乔科维奇这次若能在澳网夺冠，将能重新坐上世界球王的宝座。挪威好手路德（Casper Ruud）、希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）同样也能靠在澳网拿下冠军，让自己的世界排名冲上第1。

若乔科维奇、西西帕斯没有夺冠，世界排名第3的路德只要打进决赛，届时也能荣登世界球王。

如果这些情况都没发生，目前的世界球王、这次因伤没打澳网的西班牙新星艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），将能保住球王位置。

© 2023 AFP