澳老将史托苏儿澳网赛后退役 美网曾击败小威夺冠

（法新社墨尔本15日电） 澳洲女子网球老将史托苏儿（Sam Stosur）今天宣布，将在参加完本届澳洲网球公开赛后退役。她曾在2011年美国网球公开赛击败小威廉丝，拿下生涯唯一一座大满贯赛单打冠军。

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38岁的史托苏儿拥有23年职业生涯，本周将是她第21度出战澳洲网球公开赛（Australian Open）。她还拿过7座大满贯赛双打冠军，但当年在美国网球公开赛（US Open）单打决赛击败美国传奇名将小威廉丝（Serena Williams），她形容是自己生涯的「巅峰」。

史托苏儿今天在澳网赛场墨尔本球场（Melbourne Park）告诉媒体记者：「能达成那件事，对我而言绝对是梦想成真，而我做到了。那是我永远不会忘记的时刻。」

史托苏儿表示：「我非常幸运能有这么多很棒的回忆，无论是从这项运动、赢球、输球和旅行时、在场上或在场外。」她本届澳网将与法国选手柯尔妮（Alize Cornet）搭档参加双打比赛。

史托苏儿生涯参加的首个大满贯赛正是2002年的澳网。她的单打世界排名最高达到第4，双打排名则曾达世界第一。她在大满贯赛赢过4座女双冠军和3座混双冠军，最近一次女双摘冠是2021年美网与中国好手张帅搭档。

史托苏儿回忆自己20多年前职业生涯起步时说：「我不知道我能做到什么。我怀抱梦想，而我无疑实现了梦想，也达到比我能所能想像更多的成就。因此我可以非常骄傲地离开。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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