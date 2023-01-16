公牛近6年来首度击败勇士 佛契维奇轰43分平纪录

（法新社芝加哥15日电） 美国职篮NBA芝加哥公牛今天132比118获胜，继2017年3月2后再度击败金州勇士，而公牛阵中的佛契维奇此役攻下平生涯最佳纪录的43分。

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蒙特内哥罗球星佛契维奇（Nikola Vucevic）在队友德罗森（DeMar DeRozan）因伤高挂免战牌之际挺身而出，缴出43分13篮板的「双十」成绩单，让公牛在主场获胜，终止近期一波3连败，这也是佛契维奇连9场比赛有双十的表现。

公牛今天进攻多点开花，全队共6人得分达两位数。

除了佛契维奇，拉文（Zach LaVine）也为公牛挹注27分，卡鲁索（Alex Caruso）和杜苏姆（Ayo Dosunmu）都攻下12分，从板凳出发的怀特（Coby White）抢下15分，威廉斯（Patrick Williams）也有10分进帐。

此役包括三分球10投5中在内，31次出手命中18球的佛契维奇说：「我很快就进入状况，这很难解释，就是有一种感觉，知道这将会是属于我的夜晚，然后就放手去打。」

「我们都能让球的转移保持流畅，我们在进攻上打得很有侵略性，而我总能跑到我该到的位置。」

目前战绩20胜24败，在东区排名第10的公牛，下周将到法国巴黎与底特律活塞打海外例行赛。

上季总冠军勇士这一季打得十分挣扎，此役输球再度为他们敲响警钟。今天输球让勇士战绩跌到21胜22败，在西区排名第8。

相较公牛只有10次失误，勇士今天整场比赛一共发生23次失误，也是输球的一大关键。

汤普森（Klay Thompson）攻下勇士全队最高的26分，柯瑞（Stephen Curry）有20分10篮板的双十成绩，板凳出发的普尔 （Jordan Poole）、兰姆（Anthony Lamb）分别攻下15分、14分，魏金斯（Andrew Wiggins）也有11分进帐。

© 2023 AFP