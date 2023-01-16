澳网女单 美国双姝皮古拉、高夫闯头关

（法新社墨尔本16日电） 美国网球女将皮古拉（Jessica Pegula）和高夫（Coco Gauff）今天在澳洲公开赛女单旗开得胜，双双以直落二闯过头关。

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大会第3种子皮古拉以6比0、6比1轻取世界排名161的罗马尼亚选手克里斯蒂亚（Jaqueline Cristian），前后仅花59分钟。第7种子高夫一样勇猛，在隔壁的拉佛球场（Laver Arena）6比1、6比4技压捷克女将斯尼科娃（Katerina Siniakova）。

高夫本月稍早才在奥克兰菁英赛（Auckland Classic）赢得个人第3座WTA单打冠军，挟着绝佳状况来到今年的第1个大满贯赛事；皮古拉则因稍早在「联合杯」（United Cup）力克世界排名第1的波兰好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），士气大振。

高夫赛后表示：「很荣幸澳网选择我和卡特琳娜（斯尼科娃）来打拉佛球场的开幕战。」

高夫接下来的第2轮比赛，将面对稍早以6比3、6比2拍落德国选手科尔帕奇（Tamara Korpatsch）的前美国公开赛女单冠军拉杜卡努（Emma Raducanu）。

© 2023 AFP