纳达尔澳网旗开得胜 将挑战生涯第23座大满贯

（法新社墨尔本16日电） 西班牙网球名将纳达尔（Rafael Nadal）今天在澳网首轮旗开得胜，击败小他15岁的英国新星德瑞波，不仅将寻求卫冕澳网冠军宝座，也将挑战再创纪录的生涯第23座大满贯赛冠军。

广告 继续浏览后续

法新社报导，纳达尔为今年澳洲网球公开赛第一种子，今天在墨尔本拉佛球场（Rod Laver Arena）酷热天气下对决德瑞波（Jack Draper），期间使出他的招牌强力正手拍，但也出现46次非受迫性失误，最后仍以7比5、2比6、6比4、6比1击败对手。

这使纳达尔生涯累计第17次闯进澳网第二轮，在澳网战绩来到77胜15败。他下一场将对决美国选手麦唐纳（Mackenzie McDonald），麦唐纳稍早在5盘大战中击败美国同袍中岛（Brandon Nakashima）。

纳达尔表示：「很高兴再次回到澳洲。这如同职业生涯第19个赛季，对于这个新开始感到非常兴奋。」「这是我需要的一场胜利，我面对可能是首轮最强悍对手之一。他年轻有力，我相信他前途光明。」

去年，纳达尔曾在拉佛球场举行的澳网决赛上，与俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）厮杀5盘后胜出，成为男网史上夺下21座大满贯赛冠军的第一人，超前塞尔维亚网球名将乔科维奇（Novak Djokovic）及瑞士网球天王费德瑞（Roger Federer）。

之后，纳达尔又在去年法网拿下生涯第22座大满贯赛金杯，乔科维奇则在去年温网夺下生涯第21座大满贯赛冠军。

© 2023 AFP