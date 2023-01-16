纳达尔澳网首战出现有趣插曲 球拍意外被球僮拿走

（法新社墨尔本16日电） 西班牙网球名将「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）今天在澳网首轮旗开得胜，尽管比赛期间发生球拍意外被球僮拿走的小插曲，他最终仍顺利击败对手。

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纳达尔是今年澳洲网球公开赛第一种子。法新社报导，他今天在墨尔本拉佛球场（Rod Laver Arena）酷热天气下迎战英国新星德瑞波（Jack Draper），频频使出他的招牌强力正手拍，虽也出现46次非受迫性失误，最后仍以7比5、2比6、6比4、6比1击败对手。

首盘纳达尔以4比3领先时，比赛出现一个小插曲，一名球僮不小心拿走他正准备要使用的球拍，他一脸困惑的告诉主审：「我必须把球拍拿回来。」比赛因此一度暂停，他最终从球袋里拿出另一支球拍应战。

据报导，纳达尔似乎是要求球僮为他的球拍重新穿线，结果球僮拿错球拍。

纳达尔还面带微笑地朝着对手大喊，「球僮拿走了我的球拍」，以解释比赛中断的原因。

纳达尔后来告诉欧洲最大有线体育电视频道Eurosport，这个小插曲「并未分散我的注意力，只是一个好玩的情况」。

纳达尔下一场将在墨尔本球场（Melbourne Park）出战美国选手麦唐纳（Mackenzie McDonald）。

另一方面，纳达尔今天表示，他很感谢妻子麦瑞（Mery）带着儿子到澳洲陪伴他，并坦言他不确定自己能否在没有妻小陪伴的情况下度过1个月。

纳达尔于去年10月喜获麟儿。他今天赢得比赛后说，成为父亲并没有影响他比赛的「感受或动力」。

不过他说：「如果我要在这里待上1个月，而他们（妻小）不能和我在一起，只会产生负面影响。我不知道我会有何反应。」

「如果宝贝儿子1个月都不在我身边，我不知道我会有什么感觉。我不知道3周后我是否会想念他，我对比赛的注意力甚至可能因此分散。」

© 2023 AFP