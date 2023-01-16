17岁小将商竣程缔造历史 夺中国男单澳网正赛首胜

（法新社墨尔本16日电） 17岁小将商竣程今天缔造历史，成为第一位在澳洲公开赛（Australian Open）正式比赛获胜的中国男单选手，他表示这对中国意义重大。

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商竣程是这届澳网男单最年轻选手。他花费近3小时鏖战4盘，最终以6比2、6比4、6比7 （2/7）、7比5击败德国好手欧特（Oscar Otte）。

首盘挽救两个破发点后，商竣程未再面临对手的任何破发点，并在第3个赛末点拿下胜利。他将在第二轮遭遇第16种子美国好手提亚佛（Frances Tiafoe），预料将是一场苦战。

英文名杰瑞（Jerry）的商竣程说，「我认为这对中国男子网球而言意义重大，我们有很好的女子选手，但在男网没太多知名选手」。

「因此我认为，我身为当中的一分子非常幸运，我能成为队伍的一分子很幸运，希望我们在未来能有更多成就。」

商竣程除了拿下中国选手在澳网史上男单正赛首胜之外，也达成数项个人里程碑，这既是他的大满贯赛首胜，也是他迄今4次参加ATP巡回赛以来首次夺胜。

他说，「我认为整体而言，这星期对我来说很不一样，参加生平第一场大满贯赛，每天在球场上都很紧张」。「但同时，这也是我迄今职业生涯中最棒的时刻之一，因此我很兴奋能站在球场上，每件事对我来说都是在学习。」

中国男单选手在这届澳网有3人打进正赛，是自1968年公开赛时代以来，大满贯赛首次有如此多的中国男单选手跻身正赛。另外两人是张之臻和吴易�m。

今年共有7位中国女子选手参加澳网，由世界排名第22的老将张帅领军。退役的李娜依旧是战绩最辉煌的中国网球选手，她于2011年赢得法网冠军，3年后在澳网夺冠。

© 2023 AFP