乌抗议澳网出现俄国旗 大会紧急颁令禁止

（法新社墨尔本17日电） 乌克兰大使批评澳洲网球公开赛期前，场边出现俄罗斯国旗的情况，澳洲网球协会今天紧急颁令，禁止俄国与白俄罗斯的国旗出现。

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澳洲网球公开赛（Australian Open）第1轮赛事，乌克兰女将班德尔（Kateryna Baindl）对上俄罗斯的拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）时，场边看得到红白蓝三色的俄罗斯国旗。

乌克兰球迷据说因此叫来了保全和警察。

而俄罗斯男网好手梅迪维夫（Daniil Medvedev）首轮出战美国希隆（Marcos Giron）时，现场同样出现俄罗斯国旗。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，俄国和白俄球员出赛时，标示选手国籍的旗帜图案通常以代表中立的空白替代，澳网也是同样情况。

俄国国旗现踪本届澳网之后，乌克兰驻澳洲与纽西兰大使米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）昨天晚上要求澳洲网协采取行动。

他在社群网站推特发文说：「我强烈谴责在班德尔于澳网比赛时，场边出现俄罗斯国旗。」

「我要求澳洲网协立即落实中立政策。」

对此，澳洲网球协会（Tennis Australia）今天发布声明说：「俄罗斯和白俄罗斯的国旗禁止出现在澳网比赛场地。」

「我们最初的政策允许球迷带国旗进场，但不得干扰比赛。昨天，我们得知有国旗出现在会场场边的事情。」

「这项禁令立即生效，我们会继续和球员、球迷合作，提供一个享受网球的最佳环境。」

米罗什尼琴科上周曾呼吁澳网完全禁止俄罗斯、白俄罗斯选手参赛，理由是俄国入侵乌国，而白俄支持这场由俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）发动的战争。

© 2023 AFP