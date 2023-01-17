乔科维奇回归澳网观众反应如何？今晚就将见真章

（法新社墨尔本17日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今晚将回到熟悉的墨尔本拉佛球场，展开他在本届澳洲公开赛的征战。记者访问前来观赏日场比赛的球迷，发现大家对观众会报以掌声还是嘘声看法分歧。

广告 继续浏览后续

这位9届澳网男单冠军去年因为未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，在这场大满贯赛事前夕被驱逐出境。

历经一系列旷日费时的法庭听证会后，乔科维奇（Novak Djokovic）遭澳洲禁止入境3年，但去年11月禁令取消，让他得以在2023年重返澳网，尝试追平纳达尔（Rafael Nadal）的22座大满贯冠军纪录。

乔科维奇2022年试图持医疗豁免参赛，激怒墨尔本许多澳洲人，因为这座城市在疫情最严重时历经漫长封城。

但在12个月后、1个炎热的上午，大多数人认为是时候继续前进了。

今天身披塞尔维亚国旗，前来观赏塞国选手捷雷（Laslo Djere）比赛的球迷戈兰（Goran）谈到乔科维奇说：「我不知道他是怎么从1年前的国家威胁变到现在可以前来参赛，但那是另一番讨论。」

「他会赢的，他会赢得他的第10座（澳网）冠军，他一定会成为史上最棒，他会表现勇猛，1盘都不会输掉。」

来到拉佛球场（Rod Laver Arena）欣赏日场比赛的球迷表示，不确定乔科维奇会不会像在阿得雷德（Adelaide）那样受到热烈欢迎。乔科维奇本月在阿得雷德的赛事赢得冠军。

澳洲观众罗伯（Rob）说：「我不是乔科维奇的粉丝，但你不能否认他的才华。」

他的朋友汤姆（Tom）也说：「情感方面，他惹恼了我，但我认为去年的事情已经过去，没理由不让他上场。」

罗伯说，乔科维奇从不像劲敌纳达尔和费德瑞（Roger Federer）那样在墨尔本受到热烈欢迎，「我认为与举止有关，只是个人喜好啦，在我看来，罗杰（费德瑞）、拉法（纳达尔）和艾希（巴蒂，Ash Barty）会自重」。

康妮（Connie）和夫婿罗科（Rocco）对球迷会如何迎接乔科维奇意见分歧，康妮说，「我想他会受到热烈欢迎，该是继续往前的时候了，我期待看到他回到这里，我几乎每年都看他在这里打球」。

罗科却有不同看法：「我觉得他会被嘘，但就让我们看下去吧。」

许多来到墨尔本球场（Melbourne Park）的塞尔维亚球迷并没有中央球场夜场的门票，但他们说，会透过场外的大萤幕观战。

戈兰说：「希望他能得到掌声和欢呼声，因为他原本就不该被赶出去。前几天晚上我有去他和基尔乔斯（Nick Kyrgios）的慈善赛，他受到热烈欢迎，观众似乎很喜欢他，有他回来很好。」

© 2023 AFP