乔科维奇重返澳网受球迷热烈欢迎 轻松克敌晋2轮

（法新社墨尔本17日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天力克西班牙对手巴埃纳，朝捧下澳洲公开赛第10座金杯迈开步伐；他去年因违反澳洲防疫规定而被驱逐出境，这次回来参赛仍受到球迷热烈欢迎。

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今年35岁的乔科维奇（Novak Djokovic）本月稍早在阿得雷德（Adelaide）网赛肌腱受伤，今天似乎并无大碍，以6比3、6比4、6比0直落三轻取巴埃纳（Roberto Carballes Baena）。

这位9届澳网男单冠军去年因为未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，在这场大满贯赛事前夕被驱逐出境。

历经一系列旷日费时的法庭听证会后，乔科维奇遭澳洲禁止入境3年，但去年11月禁令取消，让他得以在2023年重返澳网，尝试追平西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）的22座大满贯冠军纪录。

有人担心墨尔本球迷对他的态度，不过如同在在阿得雷德网赛的情况，他今天一出场就受到高声欢呼，球迷亲切地高呼他的小名「诺尔」（Nole）。

这次名列第4种子的乔科维奇对球迷说：「感谢你们如我梦想一般地这么欢迎我。」

男单第2种子挪威好手鲁德（Casper Ruud）首战也过关晋级，以6比3、7比6（8/6）、6比7（5比7）和6比3击退捷克对手马哈奇（Tomas Machac）。

另在女单首轮赛事，突尼西亚第2种子加博（Ons Jabeur）以7比6（10比8）、4比6、6比1勉强淘汰斯洛维尼亚对手齐丹塞珂（Tamara Zidansek），但她一再出现非受迫性失误。

© 2023 AFP