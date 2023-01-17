勇士后来居上战胜巫师 柯瑞猛轰41分

（法新社华盛顿16日电） 柯瑞（Stephen Curry）今天写下生涯第67次单场得分达40大关的记录，攻下41分的他率美国职篮NBA金州勇士127比118击败地主华盛顿巫师。

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勇士在第4节一度以98比106落后巫师，葛林（Draymond Green）连飙两记三分弹，带起勇士反扑气焰，以一波27比8的攻势关门，最后拿下胜利。

勇士此役赢球，战绩22胜22败，胜率刚好达到5成，在西区排名第7。

柯瑞说：「葛林在第4节的表现太不可思议了，而普尔（Jordan Poole）则让我们在上半场保有生机。」

他说：「总括来说，我们只是在比赛最后阶段较为镇定，多些智慧好好完成比赛，而不是在第4节惊慌失措。」

葛林此役有17分、10助攻、6篮板、3抄截的全方面演出，普尔则攻下勇士次高的32分。

巫师的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天攻下全队最高32分，莫里斯（Monte Morris）有17分、10助攻的表现，库兹马（Kyle Kuzma）则交出16分、11篮板的双十成绩单。

去年拿下NBA总冠军的勇士此行还有另一项任务，就是造访白宫，接受美国总统拜登接见。

© 2023 AFP