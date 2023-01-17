澳网两度获亚军 俄国好手梅迪维夫轻取对手晋2轮

（法新社墨尔本16日电） 曾两度在澳洲网球公开赛（Australian Open）遗憾抱银的俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）今天火力全开，一盘未失轻取美国对手希隆（Marcos Giron）晋级2轮。

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比对手几乎高出30公分的大会第7种子梅迪维夫以6比0、6比1、6比2直落三，仅花1小时36分钟就在墨尔本拉佛球场（Rod Laver Arena）击败世界排名第56的希隆。

梅迪维夫第二轮将出战澳洲外卡选手米尔曼（John Millman），后者经5盘鏖战击败瑞士选手胡斯勒（Marc-Andrea Huesler）。

梅迪维夫在去年和2021年都仅夺澳网亚军，2021年输给塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic），去年则是在先夺两盘后被意外大逆转，最后败给西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）。

他说：「去年有很棒的回忆，但我今年当然希望缔造更好的回忆。」

2021年美网冠军梅迪维夫去年在澳网苦涩吞败后，一度爬上世界第一的宝座，但仅待了16周，随后一路下滑到第8名位置。他去年在法网和美网都止步16强，温布顿网球锦标赛则是因为俄国入侵乌克兰、俄国选手遭抵制而未能参赛。

另一场澳网男单赛事，大会第3种子、24岁希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）延续今年不败纪录，以6比3、6比4、7比6（8/6）直落三击败世界排名第61的艾利斯（Quentin Halys）晋级第二轮，拿下今年第5场优胜。

他下一轮将遭遇日裔澳洲外卡选手土方林奇（Rinky Hijikata）。

© 2023 AFP