澳网首轮激战5盘 英国老将莫瑞击败第13种子晋级

（法新社墨尔本17日电） 英国网球老将莫瑞今天技惊义大利第13种子贝雷蒂尼，他救下1个赛末点，在历经5盘艰苦拚战后取得胜利，顺利晋级澳洲公开赛第2轮。

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法新社报导，莫瑞（Andy Murray）曾获3次大满贯赛事冠军，已经与严重的臀部和腹部伤势奋战了5年，但他在赛前宣布自己不再疼痛，并且蓄势待发。

莫瑞充分展现着名的毅力，激战4小时又49分钟，以6比3、6比3、4比6、6比7（7/9）、7比6（10/6）力克贝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。由于现场高温破表，主办单位关闭拉佛球场（Rod Laver Arena）屋顶。

对于现年35岁、排名世界第66的莫瑞来说，能淘汰在2022年打进4强的贝雷蒂尼，在每季首项大满贯赛澳网取得具有里程碑意义的第50胜，是个重大的胜利。

5度赢得澳网男单亚军的莫瑞说：「现在我为自己感到无比的高兴和骄傲。」

这是莫瑞自2017年在法国公开赛8强赛击败当时排名第9的日本好手锦织圭以来，首度在大满贯赛击败排名前20的球员。

2020年曾打进澳网决赛的奥地利名将提姆（Dominic Thiem）今天则止步第1轮，这位前世界第3好手在伤愈复出后受挫，遭到俄罗斯第5种子卢布列夫（Andrey Rublev）以6比3、6比4、6比2击败而淘汰出局。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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