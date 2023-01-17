球后斯威雅蒂澳网首轮惊险过关 称靠保持专注克敌

（法新社墨尔本16日电） 世界排名第一的波兰好手斯威雅蒂今天在澳洲网球公开赛惊险击败德国好手尼迈尔，挺进第2轮。她赛后受访时强调对手在场上持续压迫，「我只想保持专注」。

广告 继续浏览后续

上个赛季曾拉出37连胜，连夺法国公开赛和美国公开赛金杯的斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天打得绑手绑脚，在拉佛球场（Rod Laver Arena）花了1小时59分钟才以6比4、7比5拍倒顽强的尼迈尔（Jule Niemeier）。

寻求4大满贯赛中澳网首金的斯威雅蒂，首盘与对手缠斗后胜出，第2盘一开始就被世界排名69的尼迈尔破发。

去年堪称尼迈尔生涯最重要赛季，她在温布顿大赛挺进8强，美网16强赛出战斯威雅蒂还曾抢得领先。

尼迈尔今天第2盘首局先对斯威雅蒂破发并且率先听牌，但是这股气势却后继无力，在5比4后被对手追平和超前，终至落败。

一发进球率仅49%的斯威雅蒂赛后受访说：「老实讲，我只想保持专注，因为我知道尼迈尔球发得很棒，她确实压迫我，对我造成压力。」

「所以我非常高兴拿下这场比赛，因为第一轮总是很棘手，我猜像朱尔这样的对手更是难缠。」

这场比赛嬴球后也让3座大满贯金杯得主斯威雅蒂在大满贯首轮出赛纪录来到15胜1败。这位2020年法国网球公开赛女单冠军本届澳网第2轮将对上哥伦比亚女将欧索里奥（Camila Osorio）。

今天澳网女单另一场比赛，白俄罗斯选手艾萨兰卡（Victoria Azarenka）以6比4、7比6（7/3）撂倒美国选手科甯（Sofia Kenin）。

第24种子艾萨兰卡是2012年和2013年澳网女单金杯得主。她第2轮将遭遇阿根廷好手波多偌斯卡（Nadia Podoroska）。

© 2023 AFP