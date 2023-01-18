梅西与C罗将再对决 沙乌地富商出价7880万取得黄金门票

（法新社利雅德18日电） 世界足坛两大天王梅西及「C罗」罗纳度即将在沙乌地阿拉伯再次对决。一名沙乌地官员表示，一名沙国富商出价260万美元（约新台币7880万元）赢得了这场比赛的黄金门票竞标。

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法新社报导，梅西（Lionel Messi）所属球队法甲巴黎圣杰曼（PSG）定于19日与「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）的新东家沙乌地足球队艾纳斯（Al Nassr）与希拉尔队（Al Hilal）选出的沙国明星队踢友谊赛。

沙乌地阿拉伯娱乐总局（General Authority for Entertainment,GEA）主席谢赫（Turki Al Sheikh）17日表示，沙国房地产集团AqarOne总经理甘姆迪（Mushref Al-Ghamdi）赢得了这场比赛的特别门票竞标。

根据谢赫的推特帐号影片，门票得标者将能参与开赛典礼，在谢赫旁共同观赛，并有机会与梅西及C罗会面，并有望见到巴黎圣杰曼球星内马尔（Neymar）及姆巴佩（Kylian Mbappe）。

此外，门票得标者也能参与一场庆祝午宴，能进入两队的更衣间，能参与加冕仪式，并且能与获胜球队合影留念。

过去15年以来，世界足坛基本由C罗与梅西瓜分天下，两人合计抱走12次金球奖（Ballon D'Or）。在梅西效力西甲巴塞隆纳队（FC Barcelona）而C罗替皇家马德里（Real Madrid）踢球的那9年，两人竞争是球迷关注焦点。

梅西去年12月在卡达世界杯替阿根廷抱回了冠军，而C罗最近与艾纳斯签下3年合约，据信这纸合约价值超过2亿欧元（新台币65.5亿元）。

© 2023 AFP