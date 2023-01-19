伊拉克主办海湾杯足球决赛爆球迷踩踏 酿1死数十伤

（法新社伊拉克巴斯拉19日电） 伊拉克40年来首度主办阿拉伯海湾杯足球赛并踢进决赛，原定决赛今晚登场，但想进场观赛的球迷太多而爆发踩踏意外。据官员说法，已酿1人死亡、数十人受伤。

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本届阿拉伯海湾杯足球赛（Arabian Gulf Cup）决赛由伊拉克对上阿曼，原定当地时间晚间7时（格林威治标准时间16时）在伊拉克南部大城巴斯拉（Basra）的巴斯拉国际体育场（Basra International Stadium）举行。

今天破晓开始，就有数以千计没有门票的球迷在这座体育场外聚集，盼能挤进场内观看决赛。社群媒体流传的画面显示，体育场外人山人海。

伊拉克内政部官员证实一名医疗人员所称有1人死亡、数十人受伤，官员还说道：「破晓后便有大量球迷开始聚集尝试进入（球场），其中许多人没有门票。」

一名在体育场内的法新社摄影记者指出，踩踏事件发生时，体育场的旋转栅门仍是关闭的。现场响着刺耳的鸣笛声，多辆救护车抵达并准备把伤者送往医院。

饱尝战火的伊拉克，长期以来被禁止主办国际足球赛，原本冀望藉主办本届海湾杯足球赛扭转形象，却仍发生今天这场意外。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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