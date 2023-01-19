好手纷纷提早落败 乔科维奇澳网第10冠希望浓

（法新社墨尔本19日电） 塞尔维亚网球巨星乔科维奇今天带伤应战，晋级澳洲公开赛第3轮。在大会头两号种子等好手纷纷提前出局后，乔科维奇抱走澳网第10座男单金杯的希望愈加浓厚。

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乔科维奇（Novak Djokovic）第2轮面对法国籍资格赛晋级选手夸克特（Enzo Couacaud），终场以6比1、6比7（5比7）、6比2、6比0获胜，挺进男单第3轮。

在若干种子已提前出局的情况下，乔科维奇今天的战绩为他争取个人第22次大满贯赛封王壮大了声势。

大会头号和2号种子纳达尔（Rafael Nadal）、路德（Casper Ruud）昨天与今天相继爆冷落败，其他如佛里兹（Taylor Fritz）、兹韦列夫（Alexander Zverev）和史瓦兹曼（Diego Schwartzman）等种子球员也都已提早打包回家。

至于西班牙男网新星艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）则因伤缺赛，也为乔帅本届封王创造了绝佳机会。即使在开打之初，乔帅就已备受看好将捧走个人第10座澳网金杯。

35岁的乔帅今天比赛一度请求伤停，然后左腿包着层层纱布继续迎战世界排名第191的对手夸克特。现场一些观众的吵闹对他形成了困扰，他要求大会将一名酒醉的球迷驱逐出场。

接着乔帅恢复了镇定和良好状态，力克对手获胜，下一轮将出战保加利亚籍27种子狄米特罗夫（Grigor Dimitrov）。

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