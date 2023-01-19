澳网男单挪威好手路德止步第二轮

（法新社墨尔本19日电） 澳洲网球公开赛男单赛事继大会头号种子「蛮牛」纳达尔昨天意外爆冷出局后，第二种子挪威好手路德今天也惨遭美国22岁小将布鲁克斯比淘汰，两人都止步于第二轮赛事。

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路德（Casper Ruud）今天对上男单世界排名第39的布鲁克斯比（Jenson Brooksby），以3比6、5比7、7比6（7/4）、2比6惨遭淘汰。

西班牙名将纳达尔（Rafa Nadal）昨天败给世界排名第65的麦唐纳（Mackenzie McDonald）提前出局，无缘卫冕冠军。路德则在今天出局，澳网开打首周，第一、第二种子双双落马。

这开启了塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）夺下第10座澳网男单金杯的可能性。路德寄望于本届澳网之后登上男单世界排名第一的美梦也破碎，目前他排名世界第3。

布鲁克斯比指出：「卡斯伯（路德）是战士，我清楚这会是场伟大的比赛。」

「我对自己的精神毅力深感骄傲，第三盘赛况虽未如我所愿，但我最终扭转了局势。」

他还说：「我想要打得强而有力，我只想专注打球。」

布鲁克斯比迄今最佳大满贯单打成绩是在2021年的美国网球公开赛，当时他晋级到第4轮。

布鲁克斯比下一场赛事，将对上美国同胞保罗（Tommy Paul），保罗今天鏖战5盘才拍落西班牙选手福基纳（Alejandro Davidovich Fokina）。

© 2023 AFP