第8种子被外卡击败 佛里兹澳网爆冷出局

（法新社墨尔本19日电） 澳洲网球公开赛第8种子佛里兹今天成了最新出局的顶级选手，在第2轮以7比6（7比4）、6比7（2比7）、4比6、7比6（8比6）、2比6遭澳洲外卡巴比伦淘汰。

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美国小将佛里兹（Taylor Fritz）2022年战绩呈现突破，先后在印地安泉大师赛（Indian Wells Masters）、日本公开赛和伊斯特本（Eastbourne）国际网赛封王，今天却在观众一面倒向对手的凯恩球场（John Cain Arena）历经5盘鏖战败北。

今年第一项大满贯赛澳洲网赛的前10种子在进入第3轮前，已有3人出局，包括红土天王纳达尔（Rafael Nadal）和挪威好手路德（Casper Ruud）。

澳洲的希望巴比伦（Alexei Popyrin）追平了自己的最佳大满贯赛战绩，并在满场观众高喊他名字助威下流出泪来。他说：「这是一场我根本不想醒来的美梦。」

他说：「我在赛季前全力以赴，尽量努力…我将继续努力，我喜爱这种感觉，希望能再享有这种感觉。」

佛里兹不久前协助美国队拿下联合杯（United Cup）冠军，原本是乘胜进军澳洲公开赛，不意败在全球排名低到113的巴比伦拍下。

© 2023 AFP