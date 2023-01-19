纳达尔澳网爆冷出局 伤势需休养6至8周

（法新社墨尔本19日电） 世界男单排名第2的36岁西班牙名将纳达尔昨天在澳洲网球公开赛第2轮败给美国选手麦唐纳而爆冷淘汰。受臀伤所苦的纳达尔今天表示，他会缺赛最长8周时间以休养伤势。

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名列大会头号种子的纳达尔（Rafa Nadal）昨天以4比6、4比6、5比7败给世界男单排名第65的麦唐纳（Mackenzie McDonald）而提前出局，无缘卫冕冠军，赛后他坦言「心理大受打击」。

纳达尔在推特发文表示，检查结果显示他有中等程度的肌肉拉伤。

他说道，「昨天比赛落败后，我进行了体检」，结果显示「左腿的髂腰肌有2级损伤」。

坐拥22座大满贯赛男单冠军头衔的纳达尔指出，伤势「通常恢复时间为6至8周」，他目前正在休养，并进行消炎物理治疗。

纳达尔的休养时程，让他是否能参加3月印地安泉大师赛（ATP 1000 Indian Wells）和迈阿密公开赛（Miami Open）增添变数，若是缺赛恐使他的世界排名下滑。

纳达尔比较可能在4月中旬的红土球场赛季复出，并于5月法国网球公开赛寻求个人的第15座法网冠军头衔。

© 2023 AFP