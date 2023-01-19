莫瑞鏖战5盘击败地主希望 晋级澳网第3轮

（法新社墨尔本20日电） 英国网球老将莫瑞今天凌晨击败澳洲希望科基纳基斯，激战5盘后晋级澳洲公开赛男单第3轮。女单方面，第2种子加博在澳网次轮爆冷输球，成为最新一位提前出局的种子选手。

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莫瑞（Andy Murray）今天在墨尔本玛格丽特球场（Margaret Court Arena）先失2盘后再连追3盘，最终以4比6、6比7（4比7）、7比6（7比5）、6比3、7比5，逆转击败澳洲选手科基纳基斯（Thanasi Kokkinakis）。

这场长达5小时45分钟的比赛是莫瑞生涯耗时最久的一场，比赛结束时已过了当地时间凌晨4时，观众们吵闹却又疲惫不堪。

35岁的莫瑞曾是世界球王，第3轮将对上第24种子、西班牙选手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。

女单方面，世界排名第86的捷克选手万卓索娃（Marketa Vondrousova）在昨天澳网第2轮比赛，以6比1、5比7、6比1力克突尼西亚好手加博（Ons Jabeur），比赛历时1小时41分钟。

23岁的万卓索娃2019年世界排名高居第14，之前因伤导致左手腕得接受手术，现正逐渐回归。

万卓索娃第3轮将对上捷克同胞、世界排名第82的弗鲁维尔托娃（Linda Fruhvirtova）。

加博首轮以7比6（10比8）、4比6、6比1勉强淘汰斯洛维尼亚对手齐丹塞珂（Tamara Zidansek），但她当天一再出现非受迫性失误。

© 2023 AFP