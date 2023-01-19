赵心童等10名中国司诺克球员遭控打假球

（法新社伦敦18日电） 司诺克全球主管机关今天控告10名中国球员打假球，世界排名前20的赵心童和颜丙涛也在其列。

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堪称这项运动史上最大贪腐案调查后，世界职业撞球与司诺克协会（WPBSA）认定涉案10人必须答辩，现将成立独立的纪律法庭来审视证据。

这10人目前都在禁赛中。

赵心童、颜丙涛，以及梁文博、鲁宁、李行、赵剑波、白朗宁、常冰玉、陈子凡、张建康等10人涉嫌操纵比赛、交涉球员作弊、投注司诺克等。

世界职业撞球与司诺克协会在声明中表示：「世界职业撞球与司诺克协会诚信部门与（体育数据公司）Sportradar密切合作进行详细调查后，认为10名司诺克选手必须答辩。」

如果这10人被判有罪，可能遭长期禁赛。世界职业撞球与司诺克协会主席佛格森（Jason Ferguson）告诉英国「独立电视台」（ITV）：「对我们这些长期参与、致力发扬这项运动的人来说，这种情况让人心碎。」

赵心童2021年击败布雷塞尔（Luca Brecel），拿下英国锦标赛（UK Championship）冠军，目前世界排名第9；颜丙涛目前排名16。

© 2023 AFP