再与梅西对决独进两球 C罗脸中拳仍吞败

（法新社利雅德19日电） 葡萄牙球星「C罗」罗纳度与阿根廷巨星梅西再度正面交锋，C罗在表演赛独进两球，脸还挨了一拳，但他代表的球队仍4比5不敌梅西率领的PSG。

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这场与法国足球甲级联赛（Ligue 1）强权巴黎圣杰曼（PSG）的表演赛是罗纳度（Cristiano Ronaldo）转到沙国豪门球队艾纳斯（Al Nassr）后首度在沙国民众前献技，也让他与梅西（Lionel Messi）有再度交手的机会。

据知悉艾纳斯的消息来源透露，37岁的C罗先前与艾纳斯签下一纸薪资超过2亿欧元（约新台币66.68亿元）的合约，在今天表演赛后，22日C罗将披艾纳斯战袍展开在沙乌地职业足球联赛的处女秀。

消息人士还透露，C罗会额外再拿到2亿多欧元报酬出任沙乌地争取主办世足赛的大使；沙乌地阿拉伯预料将与埃及、希腊争办2030年的世界杯足球赛。

PSG阵中的三叉戟梅西、姆巴佩（Kylian Mbappe）和内马尔（Neymar）今天全部先发出赛，且梅西和姆巴佩都有进球，内马尔虽有一次罚12码机会，但没有破网。3人和C罗在比赛打完60分钟后几乎同时退场。

这场比赛开踢不到3分钟，梅西就在姆巴佩的助攻下攻破对手球门，让PSG很快取得1比0领先。

C罗此役在与PSG门将纳瓦斯（Keylor Navas）争球时遭对方挥拳击中，获得罚12码机会，他也顺利破门帮球队1比1扳平战局。

但PSG很快又在马基尼欧斯（Marquinhos）进球后2比1要回领先，但上半场伤停补时阶段，C罗「梅开二度」让双方再以2比2踢平。

下半场的比赛双方你来我往，姆巴佩在比赛第59分钟操刀12码进球，伊基泰克（Hugo Ekitike）也有进球，最终PSG以5比4获胜。

这场比赛是C罗转战沙乌地后的首战，对手又是名将如云的PSG，让门票炙手可热，沙乌地阿拉伯房地产集团AqarOne总经理甘姆迪（Mushref Al-Ghamdi）以260万美元（约新台币7880万元）标下在可容纳6万9000名观众的法赫德国王体育馆（King Fahd stadium）中的一张「黄金门票」，让他可进到更衣室与球员见面。

© 2023 AFP