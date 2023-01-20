安特托昆博明星赛得票数 超越杜兰特跃居东区第一

（法新社纽约19日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博在明星赛第3轮球迷投票结果出炉后，超越布鲁克林篮网的杜兰特，成为东区得票数最多的球员。

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这次在球季中举行的明星赛，将于2月19日在盐湖城登场，NBA今天公布第3轮球迷投票的结果，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）超越在前两轮领先的杜兰特（Kevin Durant），有机会成为明星赛其中一队的队长。

NBA表示，安特托昆博目前获得597万196票，因膝盖扭伤暂时无法上场的杜兰特，落后安特托昆博13万2014票。

洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）目前拿下650万6682票，得票数在西区，甚至全联盟都排名第一。

詹姆斯在过去5届的明星赛全都荣膺队长一职。根据NBA现行制度，明星赛由东、西区得票最多的球员担任队长，然后让他们从先发名单中选出其他队友。

而在这5次的明星赛中，詹姆斯率队拿下5胜0败的战绩。

西区前场球员票数排在詹姆斯之后的，是丹佛金块的约基奇（Nikola Jokic）、詹姆斯洛杉矶湖人的队友戴维斯（Anthony Davis）。

后卫部分，西区得票数领先的是金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）。

东区前场球员得票仅次于安特托昆博和杜兰特的，是波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum），他已将与恩比德（Joel Embiid）间的得票差距拉开。

东区后卫得票数最高的前两名球员，仍是篮网的厄文（Kyrie Irving）及克里夫兰骑士的密契尔（Donovan Mitchell）。

明星赛的队长及先发球员名单将于26日宣布。

© 2023 AFP