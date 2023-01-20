波兰球后斯威雅蒂直落二克敌 挺进澳网16强

（法新社墨尔本20日电） 波兰籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳洲网球公开赛女单第3轮传捷，直落二击败西班牙女将布克萨（Cristina Bucsa），晋级澳网16强。

广告 继续浏览后续

法新社报导，斯威雅蒂是本届澳网夺冠热门，已是3座大满贯女单冠军得主，但仍在寻求澳网首冠。她今天对上从会外赛打进来的布克萨，以6比0、6比1轻取对手。

斯威雅蒂表示，她几年前打进澳网第4轮时就已极其疲惫，但现在觉得状况良好，希望这次能维持稳健表现，且能继续晋级。

斯威雅蒂下场将对上哈萨克女将芮芭奇娜（Elena Rybakina），她稍早才以6比2、5比7、6比2力克美国女将柯林斯（Danielle Collins）。芮芭奇娜是去年温布顿锦标赛女单冠军，柯林斯则是去年澳网亚军。

另一方面，澳网女单第3种子美国选手皮古拉（Jessica Pegula）今天则以6比0、6比2，打败乌克兰网球好手柯丝堤雅克（Marta Kostyuk）。自信的皮古拉表示，她可以击败任何人。

美国18岁女网小将高夫（Coco Gauff）今天则以6比3、6比2，击退同胞培拉（Bernarda Pera）晋级澳网16强，将寻求成为1997年以来最年轻澳网冠军。

在澳网男单方面，第3种子希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天以6比2、7比6（7比5）、6比3，击败荷兰对手葛利克史普（Tallon Griekspoor）挺进16强。

© 2023 AFP