莫瑞不满打到凌晨4时 澳网主席坚称没必要改赛程

（法新社墨尔本20日电） 英国名将莫瑞在澳洲网球公开赛和地主选手科基纳基斯从昨晚打到今天凌晨4时5分，历时近6小时才分出胜负，大会因此被批评安排不当，但澳网主席提列坚称「没必要」改变赛程。

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莫瑞（Andy Murray）今天在澳网第2轮上演史诗般的逆转秀，从连丢2盘且第3盘一度2比5落后的情况下急起直追，终场以4比6、6比7（4/7）、7比6（7/5）、6比3、7比5擒伏澳洲选手科基纳基斯（Thanasi Kokkinakis）。

两人一共大战5小时45分钟，打到凌晨4时5分才决定输赢，这是大满贯赛史上第2晚结束的比赛。

网球进入开放年代（Open Era）以来，打到最晚才结束的比赛也是在澳网，即2008年地主好手修威特（Lleyton Hewitt）在第3轮打到凌晨4时34分才淘汰赛普勒斯对手巴达提斯（Marcos Baghdatis）。

莫瑞谈到这场生涯耗时最久的比赛时，批评大会「不尊重人」。他说，他尊重大会的规定，却必须打到凌晨3、4时，「而且还不准人去上厕所」，「这是笑话，你们也心知肚明」。

他说：「这是不尊重你们自己、不尊重球僮、不尊重球员，而且不让我们上厕所。很荒谬！」

莫瑞感谢观赛的球迷坚持到最后，同时也表达对球僮健康的担忧。

已为人父的他说：「如果我的小孩是赛事球僮，他们早上5点才回家，身为家长的我会很生气。这对他们没有好处，对主审、大会人员都没有好处。我不认为这对球迷来说是很棒的事，对球员也不好。」

网坛传奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）抨击大会太夸张，没有其他运动赛事会像这样持续到这么晚。莫瑞的哥哥杰米（Jamie）也说，大满贯赛夜场应只能安排一场比赛。

然而，澳网主席提列（Craig Tiley）表示，这种情况不常发生，目前没有必要调整赛程。

他告诉澳洲第9电视台（Channel Nine）：「我们做（比赛）汇报时都会研究这个部分，每年都是这样。」

「不过现阶段我们必须在14天内排完那些比赛，因此没有太多选择。」

提列指出，本周因为天气太热和断断续续降雨，导致赛事延误数小时。他说：「有很多变数…通常不会在这么短的时间内遇到这些情况。」

他也提到，如果夜间只排一场比赛，万一有球员受伤，可能就得开天窗，无法向球迷和转播单位交代。（译者：卢映孜/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP