NBA塞尔蒂克击败勇士 夺8连胜

（法新社波士顿19日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天在主场以121比118险胜卫冕冠军金州勇士，夺下8连胜。 去年NBA总冠军赛对战组合今天再度交锋，塞尔蒂克前锋塔特姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）迟迟才找回手感，帮助球队险胜。塞尔蒂克例行赛战绩来到34胜12败，暂居全联盟龙头。

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塔特姆和布朗一开始手感不佳，不过塞尔蒂克后来在第2节一度取得10分领先。 但在半场结束蜂鸣器响起的同时，柯瑞（Stephen Curry）在中场附近飙进超远3分球，帮助勇士逆转比分，以55比54带着领先优势进入下半场。

勇士在第3节拉开分差，一度领先达11分，第4节一开始曾领先9分，但塔特姆的扣篮让塞尔蒂克在比赛还剩2分钟时追近至2分差。霍福德（Al Horford）贡献一颗3分球和一记火锅，布朗在正规时间还剩18.6秒时投进关键3分球，将比分追成106比106。

史玛特（Marcus Smart）延长赛开场就进球，让整个下半场不曾领先的塞尔蒂克比分总算超前，并将领先优势扩大到多达8分，尽管发生好几次失误，最终仍成功捍卫主场胜利。

© 2023 AFP