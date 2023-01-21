卢布列夫晋级澳网16强 感谢对手分享香蕉补充能量

（法新社墨尔本21日电） 俄罗斯好手卢布列夫今天在澳网击败英国选手伊凡斯，晋级男单16强。两人亦敌亦友，伊凡斯在比赛中的休息时间丢给卢布列夫一根香蕉补充能量，赛后卢布列夫向对手表达感谢。

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法新社报导，第5种子卢布列夫（Andrey Rublev）今天在墨尔本玛格丽特球场（Margaret Court Arena）以6比4、6比2、6比3直落三打败伊凡斯（Dan Evans），生涯第3度晋级澳洲公开赛16强。

他将在16强赛对决丹麦新秀鲁内（Holger Rune），争夺8强席次。第9种子鲁内稍早对上非种子法国选手洪柏特（Ugo Humbert）时不慎跌倒，但仍以6比4、6比2、7比6（7比5）胜出。

卢布列夫与伊凡斯既是对手又是朋友，在比赛中换场休息时，卢布列夫一度精疲力竭，此时伊凡斯丢给了他一根香蕉。

卢布列夫赛后表示：「我没要他给我，我是请球僮，但丹尼（伊凡斯）之前先要了香蕉，他拿了两根，因此他说『拿去』，而我接住了。」 他戏称：「他肯定助我补充一些能量。我确实有了额外能量，因为我吃了香蕉。」

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