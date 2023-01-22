伤兵困不住塞尔蒂克 斩暴龙笑纳9连胜

（法新社洛杉矶21日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天克服比赛前半段连伤史玛特（Marcus Smart）与威廉斯（Robert Williams）2员先发的劣势，终场106比104击败地主多伦多暴龙笑纳9连胜。

广告 继续浏览后续

赛前绿衫军得分主力塔特姆（Jayson Tatum）仍因左腕伤缺阵，第2节史玛特因右脚踝扭伤退场，威廉斯则是膝盖受伤，在场上撑了一阵后同样在第2节伤退。

塞尔蒂克教头马兹拉（Joe Mazzulla）表示，威廉斯的膝伤不碍事，但史玛特脚踝扭伤不轻。

他说：「（史玛特）X光看来不妙，只能等他逐日好转。」史玛特当时得旁人搀扶才能离场。

所幸绿衫军靠布朗（Jaylen Brown）攻下27分及替补的葛兰特．威廉斯（Grant Williams）挹注25分撑住比赛。绿衫军赢球后战绩35胜12败依旧高居全联盟之首。

塞尔蒂克19日才与金州勇士经过延长赛恶战胜出，今天又连伤先发战将，打完前3节81比85分落后。绿衫军以一波9比0攻势为第4节开局，但暴龙展现顽抗韧性，在比赛还剩2分23秒时扳成103平手。

此时绿衫军普瑞查德（Payton Pritchard）扮称职板凳暴徒，再度投进三分球帮球队保住战果，他全场12分都是在第4节攻下；另一替补布洛格登（Malcolm Brogdon）也进帐23分。

© 2023 AFP