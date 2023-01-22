美国女网新星高夫澳网出局激动落泪

（法新社墨尔本22日电） 拉脱维亚女将奥斯塔朋科在澳洲网球公开赛女单第4轮，以7比5、6比3爆冷击败第7种子美国女网新星高夫。高夫赛后受访时情绪激动而落泪，坦言输球令人沮丧。

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奥斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的18岁对手高夫（Coco Gauff）尽管年纪轻轻，面对世界媒体时通常沉着冷静。但是她今天赛后被问到以5比7、3比6输球感到何等挫折时，终于难以承受。

她告诉记者:「我是真的很投入，来参加这项锦标赛我真的觉得很棒，现在依然如此。我仍然觉得自己已经精进许多。但是，呃，当你碰到像她那样的对手，而她又打得那么好，彷佛你束手无策。」

「所以，在那件事情上有一点令人沮丧。」

她的声音突然变得嘶哑，并且流下眼泪。从旁人手中接下纸巾后，高夫说：「我还好，（记者会）可以继续。」

她打起精神表示，现在将会扮演好跟女双搭档美国网球女将皮古拉（Jessica Pegula）全力配合的角色。

女双第2种子高夫、皮古拉（Jessica Pegula）组合明天迎战加藤未唯与艾迪拉（Aldila Sutjiadi）这组日本、印尼联军，争取晋级8强门票。

© 2023 AFP