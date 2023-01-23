乔科维奇未受腿伤影响 澳网直落三轻松闯入8强

（法新社墨尔本23日电） 塞尔维亚名将乔科维奇今天在澳洲网球公开赛以6比2、6比1、6比2击溃地主希望德米瑙尔，几乎未见受大腿伤势困扰迹象，生涯第13度打进澳网8强，朝向澳网第10冠纪录继续前进。

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法新社报导，35岁的乔科维奇（Novak Djokovic）今天再度在拉伤的左大腿缠绕大量绷带，但他尽量节省力气，仅丢掉5局，只花了2小时6分钟便淘汰大会第22种子德米瑙尔（Alex De Minaur）。他说这是自己「今年来打最好的一场比赛」。

路透社报导，这是乔科维奇在澳网连续第38场胜利，也是他自2019年在澳网准决赛仅失4局后，在这个大满贯赛丢掉局数最少的比赛。

乔科维奇表示，今天比赛是他在本届澳网出赛首次未面临任何腿伤问题；他透露自己服用大量消炎药来止痛。

乔科维奇说：「我很想要以直落三拿下这场比赛。」「场上会发生什么事，显然无法预测...我想最前面的4或5局战况相当接近，但在第1盘破发后，我感觉能更放松、更自由来应付来球及发挥攻击性。」

乔科维奇打进澳网男单8强赛的次数，也因此上升至史上第4高，仅次于瑞士名将费德瑞（Roger Federer）、西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）和已退休的澳洲选手纽康（John Newcombe）。

乔科维奇自2019年起连拿了3座澳网男单冠军，他2022年因为疫苗问题未参赛；若本届澳网再夺冠，他的大满贯赛男单金杯将增至22个，追平纳达尔的史上最高纪录。纳达尔今年澳网已在第2轮提前出局。

对于8强赛对手、大会第5种子俄罗斯好手卢布列夫（Andrey Rublev），乔科维奇表示：「他是公认的世界顶尖前5选手，他的发球和正手拍球都极度强大、具有爆发性，与德米瑙尔相似，所以希望比赛结果也（和今天）相同。」

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