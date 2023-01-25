美男网选手保罗击败同胞 晋级澳网4强

（法新社墨尔本25日电） 美国男网选手保罗（Tommy Paul）今天在澳洲公开赛终结同胞谢尔顿（Ben Shelton）的梦幻之旅，生涯首次闯进大满贯赛事4强。

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25岁的保罗在这场非种子选手的对决中，与20岁小将谢尔顿陷入消耗战，保罗善用自身更为丰富的经验，最终以7比6（8比6）、6比3、5比7、6比4在拉佛球场（Rod Laver Arena）力克对手。

保罗是继已退役美国名将罗迪克（Andy Roddick）2009年闯进澳网4强之后，第一位达此成就的美国男网选手。

今天夺胜也让失败过13次的保罗，终于在第14次首度前进大满贯4强，世界排名35的他之前最佳成绩是在去年温网晋级第4轮。

保罗在2021年斯德哥尔摩网球公开赛拿过一座巡回赛级别冠军，去年9月世界排名上升至28，为生涯新高。

他说：「我对于能达到这里很激动，不管接下来对手是谁，我真的都很兴奋。」

「闯进大满贯赛事第2周是每个网球人的梦想，不敢相信我现在就在这儿。」

他也提到谢尔顿是个非常难缠的对手，前途可期。

保罗接下来将对上塞尔维亚名将、拿过9座澳网冠军的乔科维奇（Novak Djokovic）与俄罗斯籍第5种子卢布列夫（Andrey Rublev）之间的胜方，争取29日决赛门票。

© 2023 AFP