澳网女单 芮芭奇娜直落二取得决赛门票

（法新社墨尔本26日电） 温布顿女单冠军哈萨克好手芮芭奇娜今天在澳洲网球公开赛4强赛中，以直落二击败白俄罗斯名将艾萨兰卡，取得28日决赛门票，也粉碎艾萨兰卡期待抱走第3座澳网金杯的梦想。

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芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天以7比6（7比4）和6比3，拍落艾萨兰卡（Victoria Azarenka）。芮芭奇娜将在28日的决赛中出战白俄罗斯网球名将莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）。

莎芭莲卡以7比6（7比1）和6比2轻取波兰选手蕾妮特（Magda Linette），取得另一张决赛门票。

面对2012年和2013年在澳网封后的艾萨兰卡，芮芭奇娜占了上风，只费时1小时41分钟胜出。

芮芭奇娜是本届澳网女单第22种子，她一路过关斩将，第4轮撂倒了头号种子、波兰强敌斯威雅蒂（Iga Swiatek）后，又在8强赛打败前法国网球公开赛女单冠军奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko），今天再一次演出大绝杀。

23岁的芮芭奇娜说：「打进决赛，我超级开心。对我来说，今天有点艰难，因为状况不同。」

「我没办法打出真正强而有力的球，真的不是很顺，但我很开心最后仍赢了。决赛我当然会全力以赴。」

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