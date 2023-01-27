与拿俄旗球迷合照 乌吁澳网禁乔科维奇父亲观赛

（法新社雪梨27日电） 乌克兰驻澳洲大使今天敦促澳洲网球公开赛主办单位禁止塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）的父亲入场观赛，因为有影片显示他与挥舞着俄罗斯国旗的球迷合照。

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乌克兰驻澳洲大使米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）告诉法新社：「他应该被取消入场资格。」

米罗什尼琴科呼吁乔科维奇亲自道歉，并就俄罗斯入侵乌克兰的议题澄清立场。乔科维奇准备在澳网4强赛迎战美国对手保罗（Tommy Paul）。

米罗什尼琴科说：「对诺瓦克（乔科维奇的名字）来说，解决这个问题很重要。他应该为所发生的事情道歉，并谴责俄罗斯入侵乌克兰。」 一个亲俄的澳洲YouTube帐号在昨天发布的影片显示，乔科维奇的父亲瑟强（Srdjan）与手持俄罗斯国旗的球迷合照留念，国旗上还印有俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的头像。 这支影片的标题是：「乔科维奇的父亲做出大胆的政治声明。」

塞尔维亚网球记者证实这是乔科维奇的父亲，墨尔本「世纪报」（The Age）报导，瑟强用塞尔维亚语说「俄罗斯万岁」。

在乔科维奇比赛期间，法新社在球场拍到另一名男子身穿印有代表支持战争的Z字符号T恤。 米罗什尼琴科表示，乔科维奇对这起争议的回应最终可能会为今年澳网蒙上阴影。乔科维奇去年因拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，而遭澳洲政府驱逐出境。

© 2023 AFP