詹姆斯19次入选明星赛 追平贾霸所写NBA纪录

（法新社洛杉矶26日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人的詹姆斯和密尔瓦基公鹿的安特托昆博分别成为明星赛两队的队长，生涯19次获选参赛的詹姆斯，追平贾霸所写下的联盟纪录。

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NBA明星赛下个月将在犹他爵士主场进行，费城76人明星中锋恩比德（Joel Embiid）并未挤进先发名单。

生涯总得分将超越贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）的詹姆斯（LeBron James），生涯第19次获选参加明星赛，这平了贾霸缔造的NBA纪录。

詹姆斯曾4度夺得NBA总冠军，本季平均每场比赛可获29.9分、8.5篮板、7助攻，这次的得票又是西区最高，这让他成为NBA采用明星赛现行制度6年来，全都是担任队长的角色。明星赛两队的队长，可在先发名单中，选择自己想要搭档的队友。

两度获选为年度最有价值球员（MVP）的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）曾在2019年、2020年两度担任明星赛队长，这将是他生涯第3度获此殊荣。

西区和詹姆斯同样在先发名单中的，还有纽奥良鹈鹕前锋威廉森（Zion Williamson）、丹佛金块中锋约基奇（Nikola Jokic）、金州勇士后卫柯瑞（Stephen Curry）、达拉斯独行侠后卫唐西奇（Luka Doncic）。

进到东区先发名单的还有布鲁克林篮网前锋杜兰特（Kevin Durant）及后卫厄文（Kyrie Irving）、波士顿塞尔蒂克前锋塔特姆（Jayson Tatum）、克里夫兰骑士后卫密契尔（Donovan Mitchell）。

两次成为年度MVP的约基奇已连5届获选参加明星赛，他本季有平均25.1分、11篮板、9.9助攻的成绩，率金块目前在西区排名第1。

本季威廉森平均可获26分、7篮板、4.6助攻，但他因为腿筋伤势，1月2日至今都没有出赛。

杜兰特这次入选，是他连13次获选参加明星赛，但目前不确定他2月19日时，是否能够在明星赛亮相，因为他自1月8日扭伤膝盖后就没再上场了，因此可能连3次错过明星赛。

厄文这是第8次获选参加明星赛，塔特姆则是第4次入选、第1次成为明星赛先发球员。

同样将首度在明星赛先发的密契尔，将回到老东家爵士的主场出赛。他是在去年9月被爵士交易到骑士。

明星赛的替补球员，将由教练圈选，将于下周公布，而队长将在明星赛前选择自己的队友。

除了恩比德外，曼菲斯灰熊的莫兰特（Ja Morant）、波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、76人的哈登（James Harden）、湖人的戴维斯（Anthony Davis）等未被选为明星赛先发球员的遗珠，都还有以替补身分参赛的机会。

© 2023 AFP