与蒲亭粉丝合照惹议 乔科维奇父亲未出席澳网决赛

（法新社墨尔本29日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇的父亲瑟强今天未现场观赏儿子澳洲公开赛决赛，因为有影片显示他与挥舞俄罗斯国旗的球迷合照，那面国旗还印有俄罗斯总统蒲亭肖像，引发轩然大波。

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乔科维奇（Novak Djokovic）今天与希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）争冠，瑟强（Srdjan Djokovic）没有和乔科维奇的教练群及乔科维奇的母亲迪亚娜（Dijana）一起坐在拉佛球场（Rod Laver Arena）场边观战。

瑟强通常坐在迪亚娜身旁，不过那个座位今天空着。

乌克兰提出禁止瑟强进入墨尔本球场（Melbourne Park）观赛的呼吁后，他决定不出席乔科维奇的澳网4强赛事。

上传到一个亲俄罗斯YouTube帐号的影片显示，瑟强和一名手持俄罗斯国旗的男子合影，国旗上印有蒲亭（Vladimir Putin）肖像。这段影片说明写道，「乔科维奇的父亲勇于政治表态」。

瑟强后来决定不出席乔科维奇击败美国选手保罗（Tommy Paul）的那场4强赛，并且发声明强调自己「只希望和平」。他今天继续缺席澳网决赛。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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