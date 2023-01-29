乔科维奇重返澳网夺冠激动落泪

（法新社墨尔本29日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天击败希腊对手西西帕斯，第10次在澳洲公开赛封王，追平大满贯赛22座冠军纪录，并将重登世界排名第1，他心情激动落泪，说这是此生最重大胜利。

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乔科维奇（Novak Djokovic）去年因疫苗风波遭澳洲驱逐出境，时隔一年重返墨尔本球场，名列第4种子，一路过关斩将杀进决赛，并顺利以6比3、7比6（7/4）和7比6（7/5）击败第3种子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）夺冠。

澳洲网球协会禁止在澳网展示俄罗斯和白俄罗斯的国旗，他的父亲老乔科维奇（Srdjan Djokovic）却在球场与持俄罗斯国旗的球迷合影，影片传出后引发风波，因此老乔科维奇自准决赛即未到场边观战。

35岁的乔科维奇获胜封王后先是拍拍自己的鬓角和胸口，接着走到网前和西西帕斯握手，随即跳上他的球员包厢，他大吼一声，高举拳头，然后拥抱为他加油的母亲，控制不住情绪落泪哭泣。

乔科维奇穿着绣有数字22的外套领奖时说：「考量去年没有参赛而今年卷土重来这种情况，我必须要说，这是我历来打过的最具挑战性比赛之一。」

他又说：「我要感谢所有让我在墨尔本觉得受到欢迎和自在的人。只有我的团队和家人知道我们在过去4或5周的境遇，因此我可能要说这是我一生最重大的胜利。」

经历去年的打击，以及今年带伤拚战和父亲卷入旗帜风波后，能够缔造第10度在澳网封王新纪录，对乔科维奇确实意义重大。他如今也22次赢得大满贯赛冠军，追平老对头纳达尔（Rafael Nadal）保持的纪录，还领先瑞士球星费德瑞（Roger Federer）两次。

此外，目前排名世界第5的乔科维奇将取代因伤缺席澳网的西班牙男网新星艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），自去年6月以来首度重登世界排名第1。

乔科维奇在澳网的霸业无人能撼动，他至今保持28场不败佳绩，是公开赛时代以来男网最佳纪录。如此成就连对手也佩服，西西帕斯说：「我要再说一次，乔科维奇是最能激发我实力的人。他是最了不起的网球员。」

© 2023 AFP