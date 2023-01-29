澳网9次争冠不曾失手 乔科维奇信心满满

（法新社墨尔本29日电） 乔科维奇过去9次打进澳洲网球公开赛男单决赛后全都顺利夺冠，这次再度有机会称王，他对夺下平纪录的第22座大满贯金杯，并让世界排名冲上第1自信满满。

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塞尔维亚的乔科维奇（Novak Djokovic）今天有望击败希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、夺下今年澳网冠军，一举追平西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）生涯22座大满贯冠军的纪录。

35岁的乔科维奇过去9次在澳网冠军赛全都获胜，这次若能击败西西帕斯，世界排名将重回第1。

西西帕斯过去只在2021年的法国公开赛（French Open）闯进过大满贯赛决赛，且无缘夺冠，而当年击败他的正是乔科维奇。这次西西帕斯若能扳倒乔科维奇，他的世界排名同样能升到第1。

乔科维奇说：「赢得大满贯赛事冠军，和成为世界排名第1的选手，或许是职业网球选手两项最重要的成就。」

乔科维奇去年因为坚持不打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗而遭澳洲驱逐出境、无法征战澳网。本届名列男单第4种子的他认为，自己丰富的决赛经验让他握有明显优势。

他说：「我认为，过去在（决赛）这样特殊场面和环境的相关经验，铁定有所助益。」

「我过去从未在澳网决赛输球的事实，也大大地增加了我对这次的比赛的信心。」

追求生涯首座大满贯冠军的西西帕斯也有话要说。

24岁的他认为自己球风、为人都更加成熟，能更从容不迫地应付大舞台，力拚成为首位拿下大满贯赛事冠军的希腊球员。

西西帕斯说：「我很荣幸有这个机会，闯进决赛对我来说意义深远。」

「我会好好把握机会。」

乔科维奇丰富的经验、他在澳网这个硬地球场创下的丰功伟业，还有生涯对上西西帕斯10胜2败的对战纪录，都让他成为夺冠大热门。

© 2023 AFP