乔科维奇重登世界球王宝座

（法新社巴黎30日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇昨天在澳洲公开赛封王、赢得生涯第22座大满贯赛冠军后，根据今天出炉的世界职业网球协会（ATP）排名，他夺回球王头衔。

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35岁的乔科维奇（Novak Djokovic）ATP排名上升4名、跃居第一，取代因伤缺席澳网的西班牙男网新星艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），艾卡拉兹落居第二。

乔科维奇第10度称霸澳网，意味他自2011年7月4日首度登上世界第1以来保持的球王总周数推进到374周。

昨天在澳网决赛遭到乔科维奇直落3盘拍倒的希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）挤下挪威好手路德（Casper Ruud），跃居世界排名第3，追平2021年8月写下的个人最佳排名纪录。

本届澳网八强赛遭乔科维奇直落3盘摆平的卢布列夫（Andrey Rublev），世界排名挺进到生涯高峰的第5名。卢布列夫来自俄罗斯，但以独立身分参赛。

乔科维奇的宿敌西班牙网球名将纳达尔（Rafael Nadal）在墨尔本球场（Melbourne Park）澳网第2轮爆冷出局，ATP排名掉落4名，成为第6。

也是来自俄罗斯、以独立身分参赛的第18种子卡察诺夫（Karen Khachanov）本届澳网打进准决赛，世界排名一举跃升7名，来到第13。

同样打入澳网4强的美国好手保罗（Tommy Paul）排名更是大跃进16名，居世界第19，首度挺进前20名。

© 2023 AFP