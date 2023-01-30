老爸无法见证他称霸澳网 乔科维奇坦言很受伤

（法新社墨尔本30日电） 在澳洲网球公开赛摘下别具意义的一冠，塞尔维亚名将乔科维奇表示，父亲因与球迷的合照引发争议而未到现场看球，让两人都感到很受伤。

广告 继续浏览后续

乔科维奇（Novak Djokovic）昨天在澳网男子单打决赛，以6比3、7比6（7比4）和7比6（7比5）击败希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下追平西班牙球星纳达尔（Rafael Nadal）纪录的第22座大满贯赛冠军，并重登世界球王宝座。

不过，乔科维奇的父亲瑟强（Srdjan Djokovic）并未出现在拉佛球场（Rod Laver Arena）场边为儿子加油。乔科维奇拿下胜利后到看台拥抱母亲，之后忍不住激动落泪。

法新社报导，乔科维奇的母亲若到现场看球，通常他父亲都会坐在她旁边，但今天那个位置是空的。

35岁的乔科维奇赢得他在澳网的第10冠后说：「我们都认为，他（瑟强）不要来可能会比较好。」

「他和我都感觉很受伤，因为这是别具意义且独一无二的时刻，没有人知道这是否能再次发生。」

「这对他来说并不好受。我在赛后有见到他，他并未完全释怀。我的意思是，他很开心能抱抱我，但我看得出来，他还是有一点难过。」

乔科维奇还说：「最终，我们仍有个完美的结局。」

在乌克兰呼吁澳网主办单位禁止瑟强进入墨尔本球场（Melbourne Park）观赛后，瑟强决定不出席乔科维奇的4强战，之后连决赛也缺席。

一个亲俄罗斯的YouTube帐号26日发布一段影片，当中可以看到瑟强和一名男子合照，而男子手中拿着有俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）头像的俄罗斯国旗。影片的标题是：「乔科维奇的父亲做出大胆的政治声明」。

乌克兰驻澳洲大使米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）随后呼吁澳网取消瑟强的球场通行证。

乔科维奇之后为父亲辩护。他说此事被「错误解读」，他爸爸在每场比赛后都会在拉佛球场外与球迷合照，这次却被人利用。他还说：「正如我父亲在声明中所言，我们反对战争。我们永远不会支持任何暴力或战争。」

© 2023 AFP