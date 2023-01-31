厄文独得26分 篮网击败湖人收2连胜

（法新社纽约30日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人的詹姆斯与戴维斯今天都未出赛，布鲁克林篮网靠厄文攻下全场最高26分带领，以121比104收下2连胜。

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美国职篮NBA布鲁克林篮网今天在厄文攻下全场最高26分带领下，以121比104击退詹姆斯与戴维斯都未出赛的洛杉矶湖人，拿下2连胜。

篮网替补的米尔斯（Patty Mills）、汤玛斯（Cam Thomas）今天双双攻下21分，夏普（Day'Ron Sharpe）和克莱克斯顿（Nic Claxton）分别抓下14个、12个篮板。

在杜兰特（Kevin Durant）因右膝韧带扭伤缺阵这段期间，篮网战绩4胜6败；篮网上季在杜兰特膝盖扭伤、高挂免战牌的21场比赛中仅拿下5胜。

湖人总教练郝姆（Darvin Ham）则表示，詹姆斯（LeBron James）左脚「真的很痛」，他将接受评估，以决定是否要出战明天对纽约尼克的比赛。

詹姆斯还差117分，就能超越贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）的纪录，成为NBA生涯总得分最高的球员。詹姆斯已经3年没在尼克主场麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）出赛了。

戴维斯（Anthony Davis）因右脚伤势缺阵20场比赛后，上周已归队，今天是他预定的休息日，因为他不会连续两天都出赛。

湖人此役7人得分达两位数，布莱恩（Thomas Bryant）攻下全队最高18分，板凳出发的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）有17分、10助攻、8篮板的表现，布朗（Troy Brown Jr.） 有11分、17篮板的双十表现。

湖人在上半场打完时落后12分，但在第3节打出14比0开局，一度以60比58逆转战局。厄文（Kyrie Irving）虽曾让篮网超前，但湖人在嘉布瑞尔（Wenyen Gabriel）连拿9分的情况下握有7分领先，不过篮网以一波10比0攻势收尾，在前3节打完以85比82领先。

湖人第4节将落后缩小到剩下2分之际，米尔斯和汤玛斯连续砍进3分弹，让篮网将领先拉开到14分，并在最终收下胜利。

卫斯布鲁克今天超越名人堂球星培顿（Gary Payton），成为史上助攻总数第10多的球员。在詹姆斯和戴维斯都缺席的情况下，八村垒（Rui Hachimura）今天首度披湖人战袍先发，整场比赛拿下16分。八村垒被华盛顿巫师交易到湖人后，为湖人打了3场比赛。

© 2023 AFP