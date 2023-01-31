NBA魔术状元郎班凯罗上演逆转秀 率队击败76人

（法新社洛杉矶30日电） 美国职篮NBA奥兰多魔术今天客场对决费城76人，魔术状元郎班凯罗在下半场带领球队吹起反攻号角，扭转一度落后21分的劣势，最后让魔术119比109击败76人。

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法新社报导，班凯罗（Paolo Banchero）是去年选秀状元，他今天22投11中拿下29分，并有9篮板和3助攻表现，使魔术在上周击败全联盟第一的波士顿塞尔蒂克后又一次获得引人瞩目的胜利。

班凯罗得到魔术德国兄弟档球员毛瑞兹．华格纳（Moritz Wagner）和法兰兹．华格纳（Franz Wagner）得分的支持，他们全场囊括41分，奥兰多以下半场的闪电得分攻势，让费城主场观众安静下来。

76人输球后在东区排名跌到第3，他们在第2节中一度领先魔术21分，似乎准备轻松获胜。

但魔术在中场休息后爆发，第3节攻下42分取得领先，然后在第4节以一波19比8的比分结束并锁定胜利。

魔术的毛瑞兹替补上阵攻下22分，他的弟弟法兰兹有19分的表现。

另外，佛兹（Markelle Fultz）有「双十」的表现，包括12分10助攻。卡特（Wendell Carter Jr.）也拿下12分的两位数得分。

在76人方面，球星恩比德（Joel Embiid）拿下30分，而哈登（James Harden）和哈里斯（Tobias Harris）各得17分。

魔术总教练莫兹里（Jamahl Mosley）在赛后谈到自己的球队时说：「我以这些年轻人为荣。」

班凯罗说，球赛半场休息时，莫兹里在球员休息室召集了他们。

班凯罗说：「他激发我们的热情，只是告诉我们，我们要打得更好，打得更努力，我们是一支非常好的球队，我们需要表现得像一支非常好的球队。」

76人总教练瑞佛斯（Doc Rivers）在球队失利后几乎没有什么抱怨，他形容魔术是当之无愧的赢家。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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