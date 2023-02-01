打破贾霸得分纪录迟早的事 詹姆斯专注提升湖人战绩

（法新社纽约31日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人球星詹姆斯生涯总得分愈来愈逼近纪录保持人贾霸。詹姆斯今天说，自己超越贾霸成为史上得分王是「迟早的事」，但他目前专注的是想办法提升湖人在西区联盟的战绩。

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詹姆斯（LeBron James）今天在湖人击败纽约尼克的赛事中缔造28分大三元成绩，意味着这位现年38岁的超级球星仅需再拿下89分，就能超越贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）保持的生涯总得分3万8387分纪录。

以詹姆斯目前的得分速度来看，他可望于7日在湖人主场迎战奥克拉荷马雷霆时，打破贾霸写下的得分王纪录。

不过詹姆斯今天表示，随着他与命运之神的相会日就在眼前，写下NBA历史新页的希望并没有让他感到压力沉重。

詹姆斯对媒体表示：「不，压力没有愈来愈大，因为我就要破纪录了。我的意思是，我要破纪录了，时间的问题罢了。」

他说：「我哪儿都不去，我会在这个联盟至少再待上个几年，所以我会办到的。一点儿压力都没有。」

与此同时，詹姆斯表示，他不让自己为了追求得分纪录而分心，而是专注于帮助湖人努力提高在西区联盟的排名。

© 2023 AFP