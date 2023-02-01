要求平等参加巴黎奥运 国际奥会断然回拒俄罗斯

（法新社莫斯科31日电） 俄罗斯要求让该国运动员参与2024巴黎奥运时，与他国选手拥有相同待遇，国际奥会（IOC）今天断然回拒。

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国际奥林匹克委员会发言人说：「对俄罗斯及白俄罗斯国家和政府的制裁是没得商量的。」

国际奥会上周表示正在研究让俄罗斯选手参加巴黎奥运的「方法」，还说可能会让他们以中立选手，而非俄国选手的身分参赛，随后相关争论便愈演愈烈。

国际奥会的言论引来乌克兰的愤怒回应，一名乌国总统幕僚还因此痛批国际奥会沦为「战争推手」。

乌克兰扬言，若俄罗斯选手获准参赛，他们将抵制巴黎奥运。

俄罗斯奥会主席波兹尼亚科夫（Stanislav Pozdnyakov）今天主张俄国选手应拥有完整参赛权。

根据俄罗斯媒体报导，波兹尼亚科夫说：「俄罗斯选手必须和其他国家的运动员拥有完全相同的参赛条件。任何附加的条件或标准都是让人无法接受的，尤其是一切带有政治色彩的东西，因为这对奥运运动来说是完全无法接受的。」

俄罗斯去年2月挥军入侵乌克兰后，盟国白俄罗斯同意让俄军以白俄领土作为飞弹发射基地，这使得俄国和白俄在俄乌冲突爆发后，被大多数奥运项目运动排除在外。

波兹尼亚科夫表示，俄罗斯奥会乐见国际奥会为允许俄国选手参赛所做的努力。

他补充道：「但我们强烈反对其他的附带条件，因为国际奥林匹克宪章（Olympic Charter）规定，所有运动员须在平等情况下参赛。」

国际奥会迅速对这番言论做出反驳，称「最近一次，即去年12月9日奥运峰会的会议上，已一致确认对俄罗斯及白俄罗斯的制裁」。

国际奥会发言人表示，这些制裁措施包括「在任何体育活动或会议，包括整个场馆，都不得出现俄罗斯与白俄罗斯的国旗、国歌，国家的代表色或这些国家的任何其他标志。」

在国际奥会做出回应前，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯参与巴黎奥运，形同向外界宣告「恐怖（行为）是可以被接受的」。

泽伦斯基上周表示，他已经邀请国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）走访乌克兰前线巴赫姆特市（Bakhmut），「这样他就能亲眼看到，所谓的中立是不存在的」。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，俄罗斯选手在2020东京奥运拿下的71面奖牌中，有45面是由俄罗斯军方运动俱乐部的选手所获。

库列巴说：「俄军犯下暴行、杀戮、性侵、劫掠，这就是无知的国际奥会想让他们以中立身份参赛的那些人。」

© 2023 AFP